Fernando Armas reapareció en una amena entrevista en la que habló tanto de su vida personal como de sus gustos televisivos. El humorista sorprendió a todos al revelar que no disfruta ver a Magaly Medina en la pantalla chica.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Fernando Armas aclaró que no le gusta ver a Magaly Medina en televisión por la forma en la que se expresa. Es por esta razón que marca distancia de la polémica presentadora de espectáculos.

“De lejitos. No veo su programa, pero soy honesto. No me gusta la forma como ella se dirige al público. Es muy irónica, sarcástica, inclusive a veces con la desgracia de muchas personas, ¿no? Ella disfruta de las desgracias y eso no me gusta”, aclaró el actor cómico.

Asimismo, Fernando Armas también aclaró que disfruta del entretenimiento, pero no de la forma en cómo Magaly Medina se expresa en su programa, ya que lo considera “irónico”.

“Yo soy un ser humano que le gusta el entretenimiento, que transmite alegría, pero esa parte no”, precisó Armas.

Hasta el momento, Magaly Medina no ha respondido a las declaraciones de Fernando Armas; sin embargo, es probable que lo haga el próximo lunes 27 de octubre en la emisión de su programa “Magaly TV, la firme”.