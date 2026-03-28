El mundo del entretenimiento nacional está de luto tras la sorpresiva muerte de Manolo Rojas, a los 63 años. Uno de los artistas más conmocionados con la noticia ha sido Fernando Armas, amigo, colega y compañero por varios años del cómico, a quien consideraba como “un hermano”.
En una reciente entrevista con RPP, Fernando Armas no pudo contener las lágrimas y se mostró bastante afectado por la muerte de Manolo Rojas, quien fue hallado sin vida frente a su casa en La Victoria el pasado viernes 27 de marzo.
En su declaración, Armas recordó que hace tan solo un par de días ambos grabaron juntos un sketch para “El Reventonazo de la Chola”, donde nadie podría imaginar la partida de su amigo Manolo Rojas.
“Una noticia que me ha afectado terriblemente. Hace unos días grabamos para el Reventonazo, riéndonos y despidiéndonos con un abrazo. Es una noticia fuerte, triste, lamentable... Nos duele mucho, va a dejar un gran vacío, era una luz en el firmamento artístico”, expresó Armas.
Con la voz entrecortada, Fernando Armas aseguró que con la muerte de Manolo Rojas “se fue un amigo y un hermano”.
Como se sabe, Manolo Rojas fue hallado sin vida frente a su casa en La Victoria el pasado viernes 27 de marzo. Según las primeras informaciones, el reconocido artista cómico habría sufrido un ataque cardíaco.
Ante la sorpresiva partida de Manolo Rojas, figuras del espectáculo hicieron sentir su consternación a través de las redes sociales. Incluso algunos como Ernesto Pimentel y Hernán Vidaurre llegaron hasta la vivienda del actor para darle el pésame a la familia del artista.
