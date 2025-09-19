Maju Mantilla anunció su salida del programa “Arriba mi gente” el pasado jueves 18 de septiembre, debido a las críticas en su contra por presuntos rumores de infidelidad. Al respecto, sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz respaldaron a la exreina de belleza y le desearon lo mejor.

Uno de los más afectados con la renuncia de Maju Mantilla fue Fernando Díaz, quien recurrió a sus redes sociales para compartir algunas fotografías al lado de su amiga y dedicarle un breve, pero significativo mensaje.

“En las buenas y las malas contigo, Maju Mantilla. Te vamos a extrañar, Majito”, escribió el periodista en su cuenta oficial de Instagram.

Fernando Díaz se despide con emotivo mensaje de Maju Mantilla tras su renuncia. (Foto: Instagram)

La publicación de Díaz estuvo acompañada de una serie de fotografías que revela la cercana amistad que tiene el periodista con Maju Mantilla. Además, sus fans se han sumado a los deseos hacia la exreina de belleza.

Como se recuerda, tras la renuncia de Maju Mantilla al programa “Arriba mi gente”, el periodista Fernando Díaz aprovechó unos minutos del programa para dedicar un mensaje a su ahora excompañera.

Maju Mantilla se despide de Arriba mi gente

“A veces uno trata de ser de piedra, pero también duele y fastidia. De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena siquiera responderle a esta gente que está en una cloaca, que está en una sequía, que solamente quiere un poquito de figuración”, expresó con firmeza.