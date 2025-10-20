Fiorella Cayo volvió a ser noticia, pero no por un nuevo proyecto artístico, sino por su reciente confesión sobre su vida privada. En una entrevista en el podcast “La Linares”, la actriz reveló que vive en celibato desde hace tres años, decisión que tomó tras su último divorcio en 2022.
En conversación con Verónica Linares, Fiorella Cayo aseguró que la decisión de mantenerse en celibato le ha permitido reencontrarse consigo misma y redefinir el significado de las relaciones y el amor.
“No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada”, reveló Cayo al ser consultada sobre su vida privada.
“Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, agregó la actriz, quien reconoció que desde su divorcio del empresario Miguel Labarthe, en 2022, no estuvo con nadie más.
A sus 49 años, la actriz reveló que la decisión de no tener intimidad con ninguna persona no es una etapa negativa en su vida, sino que es una decisión consciente que le ha dado claridad mental y paz interna.
Como se recuerda, Fiorella Cayo inició su relación con Miguel Labarthe, un empresario del rubro inmobiliario, en 2018. Meses después se casaron en una ceremonia privada; sin embargo, cuatro años después decidieron dar por finalizado su matrimonio.