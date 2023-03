La actriz Fiorella Cayo reapareció en redes sociales para compartir un video donde explica la verdad tras las imágenes difundidas por el programa “Amor y fuego”, donde se le ve dándose apasionados besos con un misterioso hombre.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Torbellino” compartió un video donde aclara que lleva más de un año divorciada y tiene derecho a salir con cualquier persona; sin embargo, descarta que las imágenes del programa de Willax TV sea un ampay.

“No es un ampay porque es cuando te agarran haciendo algo malo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta y he ido al edificio del departamento que alquiló. La terraza de una propiedad privada no es vía pública”, explicó la actriz.

“Me motiva a besarme los abrazos muy tiernos que recibí. Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento porque la intención no era tener relaciones ni nada más. Solo era conocernos y compartir cómo me sentía, se dieron besos apasionados porque apasionada soy. No me doy besos así con todo el mundo”, añadió Fiorella Cayo.

Le envía mensaje a Rodrigo y Gigi

En su extensa explicación, Fiorella Cayo también aprovechó un momento para indicar que se sintió decepcionada al ver que Rodrigo González y Gigi Mitre aparecieron comentando sus imágenes, ya que los consideraba sus amigos.

“Me ha dado una pena enorme ver como dos personas a las que consideraba mis amigos, a Rodrigo lo conozco desde chico, lo consideré A1 y una buena persona, y a Gigi la conozco también, lo que me dolió no es ver mis besos, sino cómo dos personas utilizaban su poder para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de esta sociedad”, señaló.

“Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, flui en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona. Nunca va a estar bien que alguien me siga y se esconda para grabar y compartir un momento que era solo nuestro. Lamento mucho que se hayan portado así conmigo, sé que es su programa, su trabajo, pero han debido respetarme a mí y la amistad que creo que teníamos. Consideraba que ustedes dos tenían ciertos límites y uno de esos siempre tiene que pensar en el otro”, añadió la actriz.