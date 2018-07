Fiorella Cayo se pronuncia tras críticas a su sobrina Alessia Rovegno |VIDEO

Del mismo modo que Stephanie Cayo, Fiorella Cayo se pronunció en torno a las críticas que ha recibido su sobrina Alessia Rovegno. Algunos cibernautas consideraron que fue un error la elección de la modelo como portada de la revista Cosas en su edición por Fiestas Patrias.

Tras compartir en Instagram imágenes del detrás de cámaras de la sesión de fotos que la hija de Bárbara Cayo realizó para la referida publicación, Fiorella, en declaraciones al programa "Válgame Dios", censuró los comentarios discriminatorios contra la joven.

"Yo me siento más peruana que la chicha morada, pero como dice Stephanie, el capital humano es lo más importante en una empresa y en un país es su gente. Nosotros tenemos que tener calidad de valores y debemos hacer sentir a todos un todo, como un mismo equipo. No deben existir diferencias en cuanto a color de piel, no debemos ver al otro con recelo, debemos alegrarnos por los triunfos de otras personas", detalló.

Fiorella Cayo en entrevista con el programa "Válgame Dios". (Video: Latina)

Un día antes, Stephanie Cayo defendió a Alessia Rovegno de las críticas. En sus redes sociales escribió:

"Yo creo en un país lleno de contrastes. Como es la vida, como es el mundo. Yo he recorrido mucho este lugar donde vivimos y veo que hay una gran diferencia en las culturas que apoyan a sus hermanos, a sus paisanos, y los que sienten celos, indiferencia o rabia de sus triunfos".

"La separación no nos va a llevar a ningún sitio bueno del qué aprender. La unión en cambio nos hace más inteligentes, abiertos al cambio y a trabajar en equipo. Que uno/a sea blanca, rubia, amarilla, alta, o como sea tú físico, no te hace menos peruana/o. Al contrario, te abre al verdadero mundo de todos los contrastes que tenemos al ser un país multirracial", continúa la publicación.

Finalente, Cayo exhortó a generar cambios en la mentalidad de los peruanos para hacer del Perú, un país mejor.

"Hagamos pequeños cambios en nuestra mente y cómo pensamos y los lentes con los que vemos la vida se van a volver más bonitos, más reales, más positivos, más auténticos. El Perú es un país grande, ojalá que su gente sea igual de grande que el. En todos los sentidos.

#paraquéperújuegas", remarca.