Fiorella Cayo se pronunció recientemente por primera vez sobre el término de su matrimonio con Miguel Labarthe, de quien, después de varios años juntos, se divorció en abril del año pasado.

La actriz se presentó en el programa ‘América Hoy’ para contar un poco más sobre su vida amorosa. Fue ahí cuando dejó entrever que su divorcio se dio debido a una infidelidad de la que fue víctima.

“No puedo contar el motivo por el que me divorcié, pero sí fue muy sorpresivo para mí, de estar enamorada y sentir que si me tiro hacia atrás, esa persona me iba a sostener y nunca iba a soltarme la mano... y me la soltó”, contó la también cantante.

“Cuando hay una infidelidad, si es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor. Yo en mi caso, sí fue una enorme decepción y por eso dejé de admirar a la persona que quería tanto, era un tema de valor. Yo creo que la monogamia no va de la mano de la naturaleza humana, pero es una elección y un compromiso”, dijo en el programa de espectáculos.

Además, admitió que en un principio intentó perdonar los errores de su ex esposo, pero finalmente no lo logró y prefirió divorciarse en buenos términos.