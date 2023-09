¡Teme por su vida! La comunicadora Fiorella Retiz afirmó que teme por su vida ya que, el entorno cercano de Aldo Miyashiro estaría amenazándola.

Retiz explicó en una entrevista con Magaly Medina, que ha recibido llamadas y comunicaciones por parte del entorno cercano del actor, en la que alertan de un supuesto seguimiento a la influencer.

“[...] Cuando yo le digo a Patrick (productor de Magaly TV la Firme) que me voy a venir a sentar acá (programa de Magaly Medina), se acerca otro amigo, que sé quién es, que es amigo de él y de su entorno... Me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, para decirme que mire bien, que se preocupa por mí... Que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa”, relató Fiorella entre lágrimas.

Fiorella Retiz pedirá garantías para su vida

Por otro lado, la integrante de La casa de Magaly indicó que iría con las autoridades para denunciar las supuestas amenazas contra su vida, asimismo, responsabilizó a Miyashiro en caso de que ella o su familia sufran algún atentado.

“Lo único que voy a decir y decido sentarme acá (en Magaly TV la Firme), es que si le llega pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia, toda la culpa yo se la voy a adjudicar a Aldo Miyashiro, toda la culpa la va a tener él”, comentó Retiz.

“Esta vez con mi familia y conmigo no se va a meter, la persona que se quiera meter conmigo no me voy a quedar callada”, añadió.

¿Aldo Miyashiro quiso atentar contra su propia vida?

Al inicio de la entrevista con Magaly Medina, Fiorella Retiz también comentó que luego de que se revelaran las imágenes del ampay, una persona cercana al actor se contactó con ella para avisarle que este quería quitarse la vida.

Por su lado, Retiz se contactó vía WhatsApp con Miyashiro, sin embargo su respuesta la enfureció ya que, afirma que se trataba de una manipulación para evitar que ella revele información sensible que Aldo le habría confiado y no de su versión de la historia.