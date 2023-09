Fiorella Retiz, exreportera de “La Banda del Chino”, aseguró que no podría mantener una amistad con Aldo Miyashiro luego de protagonizar un escándalo de infidelidad el año pasado, cuando fueron captados besándose pese a que el ‘Chino’ estaba casado con Érika Villalobos. Según dijo, ella fue engañada y jamás se consideró la amante de Miyashiro.

En una reciente entrevista con el programa “Hablemos de belleza” de Willax Televisión, Retiz aseguró que nunca se consideró la amante de Aldo Miyashiro y que lamentó los calificativos que le ponía la gente.

“Llegó un momento en que la gente fue un poco cruel porque me tildaban como la otra, como amante, como destruye hogares, etc… Yo no me consideré la otra, lastimosamente, no es que yo diga que yo he sido, va de acuerdo a una historia y no puedo considerarme así, porque no lo he sido”, dijo Retiz.

“Te das cuenta que la gente entra a atacar o decir un reflejo de lo que ellos viven, tu insultas a alguien por el reflejo que eres, si eres feliz no insultarías a alguien”, agregó en su declaración al citado programa.

En otro momento de la entrevista, Fiorella Retiz aseguró que pensó en Érika Villalobos tras la infidelidad de Aldo Miyashiro y señaló que ella también fue una víctima de los engaños del ‘Chino’.

“Yo siempre me puse en el lugar de Erika, yo nunca fui, quizás como en algún momento hay otras personas que son crueles con una persona que no tiene nada que ver, como yo lo he dicho, nunca he tenido un problema con ella, en realidad cuando pasó lo de las imágenes (ampay de Erika), realmente me sentí bien por ella, porque si yo la pase mal, no me imagino cómo la pasó ella, yo no me vengo a poner en contra de ella, ni a querer hacerle daño a ella”, reveló.

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro lloran al leer carta de su hijo en vivo