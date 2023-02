Fiorella Retiz, exreportera de “La Banda del Chino” que fue separada tras sus polémicas imágenes con Aldo Miyashiro, reapareció para ofrecer una entrevista al programa de YouTube “Tiempo Muerto” del ‘Flaco’ Granda e hizo reveladores confesiones.

A través de sus redes sociales, el narrador deportivo compartió un fragmento de la entrevista con Fiorella Retiz donde la periodista confiesa que algunos hombres le han ofrecido dinero a cambio de que se convierta en su novia.

“Yo no sé la manía de la gente por escribirme a ofrecerme plata para que sea su novia, no entiendo. Justo hoy día me llegó un mensaje”, confesó Fiorella Retiz cuando el ‘Flaco’ Granda le dijo que pretendientes no le faltaban.

Asimismo, en otro momento de la entrevista, la exreportera de “La Banda del Chino” confesó que su salida del programa que compartía con Aldo Miyashiro fue injusta porque ella siempre fue “impecable” en su trabajo.

“(¿Fue injusta tu salida?) Bastante, y esa fue mi preocupación porque tenía un niño que mantener, entonces me pareció un poco injusto porque yo, laboralmente, siempre he sido muy impecable”, aseguró.

Cabe señalar que la entrevista completa de Fiorella Retiz en el programa de YouTube “Tiempo Muerto” se podrá ver a partir del lunes 27 de febrero a las 8 p.m. en el canal del popular narrador deportivo.

El conductor Aldo Miyashiro reapareció en su programa 'La banda del chino' tras estar alejado de las pantallas por varias semanas por el 'ampay' que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz. El actor también explicó los motivos por el cual tomó la decisión de volver a América Televisión. (Fuente: América TV)