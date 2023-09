Desde su ingreso a “La Casa de Magaly”, Fiorella Retiz se ha convertido en el centro de atención por sus declaraciones sobre la polémica infidelidad que protagonizó con Aldo Miyashiro. Ahora, tras más de un año, la exreportera de “La Banda del Chino” reflexiona sobre el tema y asegura que no destruyó el matrimonio del ‘Chino’ y Érika Villalobos.

En declaraciones para el diario Trome, Fiorella Retiz reveló que tuvo que llevar terapia psicológica para superar el cargamontón que vivió por las imágenes en las que aparece besándose con Aldo Miyashiro, pese a que estaba casado con Érika Villalobos.

“Creo que el dolor es muy difícil de sanar, no es sencillo y cuando sabes que también tienes responsabilidad, porque la tengo en parte, pues fue algo que se dio y no de la manera correcta, hasta el día de hoy tengo crisis de ansiedad”, contó.

“… No creo que haya destruido algo que ya estaba destruido, por eso te digo que en las redes sociales es fácil ser juez, pero no me siento identificada con eso porque sé la verdad”, agregó Fiorella Retiz al citado medio.

Fiorella Retiz sueña con casarse de blanco

En otro momento de la entrevista, Fiorella Retiz aseguró que pese a todo lo difícil que ha vivido, todavía sueña con encontrar un buen hombre y casarse de blanco para luego formar una familia feliz.

“Sí, sueño con casarme de blanco, tener mi familia, mi casa, mis hijos, mi esposo, cocinarle aunque no sé, espero que sea chef (sonríe), si no nos vamos a morir de hambre”, aseguró, no sin antes aclarar que está soltera y que no sale con nadie por el momento.

