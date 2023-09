Fiorella Retiz se encuentra en un momento de calma y revelación tras pronunciarse, por primera vez, sobre las imágenes en las que se le ve besándose con Aldo Miyashiro pese a que estaba casado con Érika Villalobos. Ahora, la exreportera de “La Banda del Chino”, celebró que la actriz se de una nueva oportunidad en el amor.

En entrevista con el diario Trome, Fiorella Retiz señaló que todos merecen ser felices y que ahora se siente “menos culpable” por haber interferido en la relación que tenía Aldo Miyashiro y la actriz Érika Villalobos.

“Todos merecen ser felices y ella es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima verla así y me emociono (empieza a llorar) porque si yo tengo la ilusión de tener una familia real, bonita y ahora ella la puede conseguir, me parece lindo”, señaló Retiz al citado medio.

“El amor es lindo por más que haya pasado situaciones feas. No tengo por qué dejar de creer en el amor y seguiré creyendo y apostando por el amor, el amor sano, el amor de verdad, el amor sin mentiras, un amor sin canalladas”, agregó.

Además, la integrante de “La Casa de Magaly” aseguró que no siente nada en contra de Érika Villalobos, ya que ella no fue la culpable de la infidelidad que cometió Aldo Miyashiro.

“Es que no tendría por qué atacarla porque es una persona que no tiene la culpa de nada. Todas las personas merecen ser felices, si yo sufrí por mi lado, claro, es otro tipo de contexto y otro tipo de historia, me imagino el sufrimiento que tuvo, lo duro que ha sido para ella cuando recién pasó”, puntualizó.

