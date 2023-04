Fiorella Rodríguez y el modelo español Iván Micol mantienen una relación sentimental desde hace 8 meses; sin embargo, sus sentimientos son tan fuertes que ya han hablado de la posibilidad de casarse y formar una familia.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la expresentadora de televisión reconoció que ya ha hablado con su pareja sobre una posible boda, pero todavía falta “la roca” (el anillo) para que sea formal su compromiso.

“Mira, cuando compartes tanto con una persona y sientes que no es una conexión común, que va más allá del sentimiento como pareja, entonces lo que deseas es compartir lo que te resta de vida con esa persona, entonces, sí”, contó Rodríguez.

“Sí, ya me lo ha comentado, porque es una persona que no guarda sus sentimientos y emociones, no tiene temor en expresar lo que siente”, añadió.

Cabe señalar que Fiorella Rodríguez se encuentra actualmente enfocada en su regreso a la televisión como parte del reality de competencia “El Gran Chef Famosos”, cuyo estreno está previsto para el próximo 1 de mayo a través de la señal de Latina Televisión.

Junto a la popular ‘amistad’, también participarán del reality famosos peruanos como: Milett Figueroa, Patricia Portocarrero, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Jorge Henderson, Korina Rivadeneira, Nico Ponce, Natalia Málaga, Miguel Vergara, Karina Calmet y Ricardo Rondón.

