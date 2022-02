Fiorella Rodríguez está a punto de cumplir 48 años -este 11 de febrero- y a pesar que se siente muy bien con su edad y su físico, reveló que ha decidido realizarse una operación estética, pues es consiente de que el tiempo no pasa en vano.

“Voy a cumplir 48, pero me siento como de 20 años. Además, todos saben que siempre he llevado una vida sana y hago mi rutina de ejercicios, pero ‘hermana’ por más ejercicios’ que hagas hay zonas de tu cuerpo que no levantan”, indicó en entrevista con Trome.

“Por eso me haré un levantamiento de ‘bubis’, nada voluptuoso, respeto a quienes lo hacen, pero deseo algo más armonioso con mi cuerpo y por fin el doctor (que la atenderá) encontró mis ‘dos uvas’ para ponerme”, agregó entre risas.

En ese sentido, fue consultada sobre qué piensa su joven novio Jean Pierre Díaz, a quien le lleva más de 20 años de edad de diferencia, sobre la operación. “Es el más entusiasmado, está contando los días”, manifestó al tiempo que recordó que van a cumplir tres años de relación.

La popular ‘Amistad’ también fue consultada sobre si era verdad que se había puesto el ‘rejuchip’, un dispositivo que ayuda a revertir el envejecimiento y respondió sin problemas: “Sí, lo tengo hace tiempo y te puedo asegurar que no sufro de ningún trastorno que normalmente las mujeres vivimos a esta edad”.

Se deprimió porque perdió su trabajo

Fiorella Rodríguez también contó que vivió duros momentos cuando empezó la pandemia, pues como muchos peruanos se quedó sin trabajo; sin embargo, pudo reinventarse para seguir trabajando. “Debo confesar que me deprimí y desestabilicé cuando se cerró radio Capital”, admitió.

“Me quedé sin el noticiero (que conducía junto a Alan Diez)... Esa etapa fue muy bonita para mí (...) Fue salir de mi zona de confort, para asumir un reto que gustó al público y ese ‘contacto’ se había convertido en mi día a día por eso me chocó tanto ese momento”, dijo.

Pero como mujer fuerte y trabajadora como es, decidió sacudir las penas y reinventarse y volvió a la actuación; además, tiene nuevos proyectos personales y empresariales. “(Estaré en dos películas) en ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’ que acaba de estrenarse y en abril en ‘No me digas solterona 2′”, contó.

“Realmente la pasé súper grabando, reencontrándome con mis amigos, eso te da otro aire y todo se vuelve a activar en ti. También apareceré en ‘Junta de vecinos’ con un personaje simpático, medio vidente (...) Después de lo que pasé, volver a lo mío es haberme inyectado vitamina C”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza emocionada al recibir saludo de André Carrillo