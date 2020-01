Jean Pierre Díaz, pareja actual de Fiorella Rodríguez, está envuelto en toda una polémica luego que en el programa “Magaly TV: La Firme” difundiera un informe en el que su exenamorada, Pierina Sejuro, reveló que él la busca y la invita a ver películas, pese a que mantiene una relación con la actriz.

“Él me sigue escribiendo, diciéndome para vernos, nos vimos, ‘agarrramos’, nos deseamos lo mejor ambos. El jueves, 16 de enero, me escribió nuevamente y me dijo para vernos”, declaró la joven para el programa de ATV.

En comunicación telefónica con el programa “Magaly Tv: La Firme”, Fiorella Rodríguez restó importancia a las acusaciones de Sejuro y dio a conocer que su relación de siete meses ha tenido “episodios de distanciamientos”, pero que ahora están bien.

“Siempre he mantenido mi vida privada súper al margen de los medios. Yo llevo con Jean Pierre siete meses, pero hemos tenido también algunos episodios de distanciamiento. ¿No? Y cada uno ha hecho su vida. Yo ahorita sí estoy segura de lo que quiero. Me buscó, conversamos lindo, estamos ahorita disfrutándonos súper rico, súper tranquilos con la relación. Pero, si ya tu llamada, en este momento, va por el lado de que terceros quieran ganar un tipo de protagonismo. Ese es un tema que escapa de mis manos”, señaló.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que no piensa dar detalles sobre su vida personal. “No voy a precisar distanciamientos. Me parece un poco hilarante ahondar en estos temas. Me reservo mis episodios y mis fechas, son cosas súper privadas”, concluyó.