Fiorella Rodríguez revela los secretos de las megaestrellas que recibió en Lima |FOTOS

Fiorella Rodríguez atesora en su memoria aquellos inolvidables momentos que, en su faceta de relacionista pública, compartió con innumerables megaestrellas que visitaron nuestro país.

La jurado de "El artista del año" se emociona al recordar que ayudó al argentino Andrés Calamaro a elegir el terno que usaría en escenarios peruanos o que acompañó a los integrantes de la banda estadounidense Kiss a comprar relojes en Lima. La lista de figuras con las que compartió es larga.

"Calamaro es vanidoso, estuvimos escogiendo ternos, me preguntaba: '¿cuánto crees que cuesta este terno?'", señala Fiorella.

La actriz de 44 años sonríe al recordar que tuvo que ejercer de costurera luego que a Beau Bokan, vocalista de la banda estadounidense Blessthefall, se le rompió el pantalón antes de subir al escenario.

"En una de las fotos que te comparto, estoy cociéndole el pantalón a Beau Bokan. Fue divertido, nos reímos bastante", comenta.

Más de una vez, Fiorella ha tenido que recurrir a sus dotes de "estilista" para mejorar el look de los famosos, como la vez que empleó sus productos de belleza para aplacar el cabello erizado del argentino Fito Páez.

"Siempre cargo con brillo para el cabello en la cartera, así que utilicé eso para el cabello de Fito", sostiene la actriz y ex presentadora de "América Espectáculos", antes de entusiasmarse al recordar que el tenor español Plácido Domingo le obsequió flores.

"Fue un gran honor que plácido Domingo me entregue flores", refiere Rodríguez.

Entre sus recuerdos con conocidos personajes de la farándula internacional, Fiorella también destaca el día que acompañó a los integrantes de los Backstreet Boys a surfear. "Primero los llevé a comprar ropas de baño y luego nos fuimos a surfear al sur", sostiene.

Pese a que compartió tres días con Collective Soul y acompañó durante un mes al fallecido Roberto Gómez Bolaños, Fiorella destaca que es Vicentico el artista que más captó su interés.

"Vicentico es tímido, pero en el escenario se transforma. Es mi ídolo, conversamos poco, pero él no me tiene que hablar, solo mirar. Le he visto la prensa en cuatro ocasiones", recuerda.

Hace algunos días, Rebeca Escribens, conductora de "América Espectáculos", destacó la extensa y nutrida trayectoria artística de Fiorella Rodríguez y mencionó, además, su etapa como relacionista pública. Hecho que la popular 'Amistasí' recibe con gran gratitud.

"Cuando escuché a Rebeca referirse a esa etapa de mi carrera sentí nostalgia. Nunca antes me había puesto a pensar en la bendita suerte que he tenido de compartir con tantos artistas de diferentes géneros. He tenido la suerte de verlos y conocerlos cómo son cuando están en el escenario y también fuera de este", destaca Rodríguez.

En la lista también figuran: Rolling Stones, Aerosmith, The Killers, Kyle Minogue, Beyonce, Jonas Brothers, Demi Lovato, Marc Anthony, Ricky Martín, Luis Miguel, Bosé, Laura Pausinni, Roberto Carlos, Raphael, Bocelli, Iron Maiden, Axl Rose, Chayanne, Katy Perry, entre otros.

Como jurado de "El artista del año", Fiorella aclara que su labor es buscar a un artista que tenga la capacidad de ensamblar la voz, el baile y la interpretación.

También le pongo hincapié en el desplazamiento en escena, porque si no te sabes parar bien, el escenario te come", destaca.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, Fiorella Rodríguez recuerda estos y otros anécdotas con megaestrellas.