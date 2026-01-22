Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón

Este jueves, la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro ha formalizado una investigación preliminar contra el cantante Bryan Torres, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, la influencer Samahara Lobatón.

La acción fiscal se produce tras la denuncia sentada el pasado 12 de enero en la comisaría de Monterrico por Melissa Klug, madre de Samahara. Por ello, el fiscal provincial Eddy Torvisco Tipiana dispuso la apertura inmediata de diligencias tras evaluar el parte policial y material audiovisual que registra los hechos, informó Perú21.

Diligencias y peritajes

El caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, donde se realizarán las pericias técnicas al video difundido en medios de comunicación, donde se observó un altercado físico, siendo Torres quien habría reducido a Lobatón para empujarla sobre sobre una cama tras una discusión.

Trascendió que el proceso se manejará bajo estándares de prioridad. “Se busca garantizar una investigación célere y exhaustiva, conforme a los lineamientos establecidos para los delitos de violencia contra la mujer”, dijeron.

Por su parte, Melissa Klug ha solicitado medidas restrictivas severas para el denunciado. “No voy a descansar hasta que se haga justicia. He solicitado garantías y espero que la Fiscalía actúe con celeridad para impedir que el agresor pueda volver a dañar a mi hija o a mis nietos”, dijo.

De ese modo, en los próximos días, el Ministerio Público citará a Samahara Lobatón para que brinde su testimonio oficial, además de realizarse exámenes psicológicos y pericias médico-legales.