Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón

Por Redacción EC

Este jueves, la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro ha formalizado una investigación preliminar contra el cantante Bryan Torres, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, la influencer Samahara Lobatón.

