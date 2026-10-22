El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Andrea San Martín por la presunta agresión en agravio de su hija. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de la denuncia impuesta por Juan Víctor Sánchez, expareja de la modelo y padre de la menor de edad afectada.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, despacho que dispuso el inicio de las actuaciones para investigar los hechos denunciados.

La investigación se encuentra bajo la responsabilidad del fiscal Oswaldo Taccsi, quien tendrá a su cargo las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios y establecer qué ocurrió. Como parte de este proceso, el Ministerio Público viene recabando pruebas y testimonios relacionados con el caso.

Fiscalía anunció investigación preliminar a Andrea San Martín tras presunta agresión a su hija. (Foto: Captura de X)

La intervención fiscal se produce luego de que se difundiera información sobre una presunta agresión contra la menor, hecho que generó atención debido a la participación de Andrea San Martín. No obstante, las circunstancias específicas de lo ocurrido deberán esclarecerse durante el desarrollo de la investigación.

Denuncia contra Andrea San Martín

Según informó “América Hoy”, Juan Víctor Sánchez señaló en su denuncia que el 20 de octubre de 2026 realizó una videollamada con su hija y la encontró llorando. De acuerdo con su testimonio, la menor le contó que estaba comiendo chizitos cuando Andrea San Martín presuntamente la jaló del brazo hacia su habitación, provocando que cayera y sufriera un moretón.

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Además, la denuncia también indica que Andrea San Martín habría castigado a su hija retirándole un dispositivo electrónico, juguetes, peluches y le habría negado la participación en una actividad escolar.

Andrea San Martín fue detenida tras denuncia de Juan Víctor

El día 21 de octubre, Andrea San Martín habría jalado nuevamente a la menor y uso palabras subidas de tono por demorarse al cambiarse. Inmediatamente, el padre llamó a la línea 100 y se trasladó a la menor al instituto de medicina legal. Tras el resultado del procedimiento, se detuvo a la madre.