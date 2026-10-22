Andrea San Martín fue detenida tras denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija. (Foto: Captura de video)
Andrea San Martín fue detenida tras denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Andrea San Martín por la presunta agresión en agravio de su hija. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de la denuncia impuesta por Juan Víctor Sánchez, expareja de la modelo y padre de la menor de edad afectada.

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