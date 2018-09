Flavia Laos revela que dejó de hablar con Pablo Heredia para "cuidar su imagen"

Flavia Laos contó que, debido a las especulaciones sobre un romance entre ambos, ha perdido contacto con Pablo Heredia, su compañero de reparto en "Te volveré a encontrar", próximo estreno de América Televisión.

En diálogo con las cámaras de "América Espectáculos", la rubia explicó que el distanciamiento se produjo para cuidar la imagen de ambos.

"Con Pablo éramos súper amigos pero por todo lo que se ha dado ya hablamos una vez a las quinientas. Nos hemos alejado", explicó Laos. "Es lo mejor, nadie quiere manchar su imagen. Hasta han dicho que yp le he robado el enamorado a Ale", continuó la joven en referencia a Alessandra Füller, ex pareja del argentino.

EN VIDEO: Flavia Laos habla de su distanciamiento de Pablo Heredia. (Fuente: América TV)

Sobre los rumores de una mala relación con su compañera en "Ven, baila, quinceañera" a partir de las especulaciones sobre su vínculo romántico con Pablo Heredia, Flavia Laos también fue tajante.

"No me he distanciado de ella. (En 'Te volveré a encontrar') no grabo las mismas escenas que ella, como en 'Quinceañera' que éramos primas. Ahora cada una tiene un papel y son diferentes turnos por eso me he vuelto más cercana a Mayra (Goñi) y Alondra (García Miró). No me he distanciado de ella. Se ha ido a Europa con su familia a distraerse. No hay para nada una enemistad. Ella no va a comentar ese tema porque nunca ha estado en escándalos. Lo mejor es que no comente y no diga nada", finalizó la actriz.