Flavia Laos, como se le caracteriza, no evade ninguna de las preguntas que le hacen, por eso respondió sin ningún problema sobre la similitud que tiene con Luciana Fuster en las redes sociales. La novia de Austin Palao señala que todo, al parecer, es una casualidad.

“Cada vez que tú haces algo, aparece Luciana Fuster haciendo lo mismo. Qué es eso, Flavia está allá y Luciana está tocando puertas para entrar también y estar acá”, le consultó uno de los locutores que le hacía una entrevista en Radio La Zona.

A lo que la influencer no quiso causar polémica y mencionó que todo se trataría de pura casualidad.

“Bueno, muchachos, pueden ser casualidades de la vida también. Hay que dar el beneficio de la duda”, declaró.

Sin embargo, esto no fue todo lo que dijo, ya que luego de su respuesta, los locutores hicieron hincapié que Luciana Fuster viajó con Patricio Parodi a varios países de Europa, realizando el mismo tour y las mismas poses que Flavia Laos y Austin.

“Es que mira, soy una persona que influencia a las demás personas. Doy datos de viaje, belleza, deporte, así que ya saben, síganme en mis redes”, fue su pícara respuesta.

Flavia Laos y Austin Palao revelan las cosas que no les gustan de ellos

En TikTok se ha vuelto tendencia realizar un video señalando las “5 cosas que no me gustan de ti”, por lo que Flavia Laos y Austin Palao no fueron ajenos a este trend.

La pareja sorprendió a sus seguidores al contar lo que le disgustan del otro. La primera en empezar fue Flavia Laos: “cree que siempre tiene la razón y que crea que lo sabe todo”, “es un poco engreído en algunas ocasiones” y asegura que Palao es rengón.

A lo que el hermano de Said Palao prefirió mantener silencio y no dar a conocer las cosas que le disgustan de la modelo.