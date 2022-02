El verano continúa, pero nada calienta tanto los ánimos de algunas personas como un buen romance o, a falta de este, un buen desaliento amoroso. Y para bien o para mal, la farándula peruana no ha estado ausente de este tipo de historias de relaciones, desamores y engaños para saciar este tipo de preferencias.

Es así que recopilamos en esta nota algunas de las parejas que marcaron el calendario, llenando páginas de diarios e interminables minutos en distintos programas de espectáculo este último verano

Flavia Laos y Austin Palao

La pareja más comentada del momento está conformada por la actriz peruana Flavia Laos y el modelo Austin Palao, recientemente captados dándose un apasionado beso en plena reunión de amigos en Surco.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos", dijo Flavia Laos. (Foto: Instagram @austinpalaoc / @flavialaosu)

A pesar de esto, la pareja todavía no confirma su relación, con la actriz asegurando solo hace algunos días que no tiene una relación amorosa con Palao. “Nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, aseguró.

La situación amorosa entre Flavia Laos y Austin Palao no puede ser mencionada sin que también se hable de la relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, ambos sus exparejas. Tanto así que algunos comentaristas en programas de espectáculos han pasado a señalar que la relación entre la actriz y el modelo es una manera de venganza con sus anteriores medias naranjas.

Patricio Parodi y Luciana Fuster

Quienes han sido más abiertos sobre su relación son los modelos Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes incluso se besaron en televisión nacional como parte del programa “Esto es Habacilar”, aunque en el contexto de un reto de actuación.

El ‘Pato’ Parodi y Luciana Fuster se besaron en el programa "Esto es Habacilar". (Foto: América TV)

Estas muestras amorosas han continuado en la vía pública, donde los ‘tortolitos’ han sido vistos paseándose de la mano y dándose besos de despedida. A pesar de esto, ellos también se han visto renuentes a clasificar su relación, con Fuster respondiendo a las interrogantes sobre la misma con la críptica, pero a la vez obvia respuesta de “Lo que se ve no se pregunta”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda

La relación que marcó el final del 2021 y cuyas consecuencias se extendieron hasta el nuevo año. Como se recordará, la actriz y conductora de televisión Melissa Paredes fue captada besándose con el bailarín Anthony Aranda el pasado octubre, a pesar de todavía estar casada con el futbolista Rodrigo Cuba, más conocido como el ‘Gato’.

Melissa Paredes inició un romance con Anthony Aranda en la pista de baile. (Foto: América TV)

Lo que siguió fue un publicitado y ácido conflicto entre el matrimonio que terminó con una irremediable separación, luego de la cual Paredes y Aranda terminaron formalizando su relación el pasado 7 de enero y la cual continúa hasta la fecha.

Más recientemente, la conductora de televisión no descartó que su relación con Aranda podría llegar a un nuevo matrimonio.

“Solo Dios sabe lo que puede pasar. Estoy feliz. Estoy contenta. Estamos tranquilos todos y eso es lo más importante”, señaló Paredes en una entrevista para el diario Trome.

Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo

Por su parte, el ‘Gato’ Cuba tampoco estuvo soltero mucho tiempo y pronto encontró el amor en los brazos de la ‘influencer’ y Alexandra Venturo, una conocida empresaria repostera. La relación entre ambos fue confirmada a inicios de enero.

El 'Gato' Cuba junto a Alexandra Venturo. (Foto: @aleventuro/Instagram)

La expareja del ‘Gato’ pareció aprobar la nueva relación. “Yo no la conozco, si está feliz que sea feliz. Se lleva bien con Mía, yo creo que todo bien. Mientras no le haga daño a mi hija, todo bien”, afirmó Melissa Paredes al ser consultada sobre el romance.

Florcita Polo y Néstor Villanueva

Otra separación que dio que hablar fue la de entre los cantantes Florcita Polo Diaz y Néstor Villanueva. La relación comenzó a dar muestras de deterioro a inicios de diciembre cuando la hija de Susy Diaz anunció durante una aparición televisiva que estaba pasando “una crisis matrimonial muy fuerte”.

Florcita Polo y Nestor Villanueva llevanban12 años juntos antes de separarse.

Aunque en un inicio Néstor Villanueva negó problemas en su matrimonio, pronto tuvo que aceptarlos y para mediados de enero por fin admitió que la relación con la madre de sus dos hijos había terminado.

Florcita Polo no le dejó otra opción y en esos días también emitió un comunicado donde confirmaba nuevamente el fin de su matrimonio con “el señor Néstor Villanueva”.

“El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación”, enfatizó.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina es bien conocida por sus ‘ampays’ y revelaciones respecto a la farándula local, pero en el 2021 ella misma estuvo en el centro del remolino luego de que se conociera que estaba teniendo problemas como su esposo de años, el notario Alfredo Zambrano.

Alfredo Zambrano y Magaly Medina renovaron sus votos el pasado diciembre. (Foto: Instagram)

A pesar de que la cuestión pareció bien peliaguda por un tiempo, para finales del año la relación estaba más fuerte que nunca, con Zambrano y Magaly renovaron sus votos en una ceremonia en Cartagena en la que asistieron familiares y amigos.

Más recientemente, la pareja dio nuevamente de qué hablar al dar una extensa entrevista a la revista Cosas donde dieron detalles de su separación, la cual duró ocho meses y durante la cual Zambrano confesó que tuvo choques con otras mujeres, aunque estos no evolucionaron mucho.

“En el tiempo que Magaly y yo terminamos, conocí muchas personas aquí y en mis viajes, pero no tuve nada importante o algo que se pueda llamar ‘relación’”, afirmó.

Hugo García y Alessia Rovegno

No todas las historias de amor que dieron que hablar tuvieron en el centro un conflicto, presente o pasado. Muestra de ello fue la relación entre el deportista e integrante de “Esto es guerra” Hugo García y la modelo Alessia Rovegno, quienes después de oficializar su relación el 12 de diciembre del 2021 se han mostrado muy contentos los primeros dos meses de su romance, vistazos de los cuales han mostrado a través de sus post en redes sociales.

Hugo García y Alessia Rovegno en uno de sus viajes. (Foto: @hugogarcia/@alessiarovegno)

La relación de los jóvenes fue motivo de la portada de la revista Cosas en febrero, donde revelaron entre otras cosas que buscarán hacer su vida fuera del país, en específico mudarse a la Gran Manzana, Nueva York.

“Fue una conexión súper especial desde el primer momento y sin ninguna explicación de por medio. Nos llevamos súper bien, todo fluyó naturalmente. Eso es lo bonito. Ahora conociéndonos, nos damos cuenta que somos súper parecidos, nos gusta hacer las mismas cosas. Nos llevamos increíble, Hugo es una persona increíble”, afirmó en una ocasión la modelo, hija de Bárbara Cayo, sobre su relación.

Mientras tanto, el deportista reveló detalles de cómo confesó por primera vez su amor por su actual pareja. “Fue a la antigua y fue al tercer día de conocernos. Estuvo súper rochoso y fue en el momento indicado. Todo se dio en el tiempo perfecto”, indicó.

