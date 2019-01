Flavia Laos en El Comercio: las mejores fotos de su visita

Flavia Laos supo a qué se dedicaría toda su vida desde que tenía ochos años. Su amor por el canto y la actuación la han llevado por diferentes caminos: televisión, cine, realities. Ahora, con 21 años se ha propuesto una nueva meta: ser cantante.

La joven intérprete acaba de lanzar su primer single como solista: "Cómo hago sin ti". Esta canción, de género urbano, lejos de las baladas que solía cantar en "Ven, baila quinceañera", promete ser la punta de lanza para alcanzar otro de sus sueños.

La artista visitó el diario El Comercio y reveló por qué eligió el género urbano para empezar en el canto. "A mí me encanta el reggaetón. Es lo único que escucho. Creo que las baladas son más para novelas. Además, es lo que está de moda ahora. Así que me gustaría meterme de lleno a eso".



Además, contó que le encantaría hacer un dúo con su amiga y colega Mayra Goñi. "Me gustaría hacer una canción que empodere a la mujer con Mayra", agregó.

La protagonista de "Ven, baila quinceañera" pese al talento que muestra en la televisión, no ha llevado clases de artes escénicas, pero no lo descarta en un futuro. "Yo la verdad nunca he llevado clases de nada, ni de canto ni de teatro, y como quiero dedicarme a esto (canto), debo prepararme. He decidido meterme a clases. Voy tres. Ahora recién estoy en respiración y esas cosas", indicó.

La estrella de TV comentó que está contenta con el recibimiento que ha tenido su nueva canción. "He recibido muchos comentarios positivos diciéndome que siga haciendo música, que me quieren ver. Y esa seria la idea, hacer conciertos", indicó.

Además, mencionó que está en planes de sacar una segunda canción. Ya tiene la letra y dijo que pronto la grabará. Hizo hincapié que aún no ha pensando en un disco y que quiere ir "un paso a la vez".

Finalmente, comentó sobre las críticas que reciben los artistas que usan autotone.

"Todos usan autotone. Bad Buny y otros lo usan. Sí se usa, pero se debe usar tanto. Bueno, para eso están las presentaciones en vivo para saber si alguien canta y no critiquen", concluyó.