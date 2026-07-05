Flavia Laos reveló por primera vez el verdadero motivo de su ruptura con Austin Palao, durante una conversación en el reality chileno “¿Volverías con tu ex?”. La actriz e influencer admitió que el final de la relación estuvo marcado por problemas de comunicación, diferencias personales y una decisión que no se atrevió a contarle a su entonces pareja.

Según explicó, todo ocurrió cuando recibió una propuesta para participar en un reality internacional. Aunque sabía que la oferta era para ella, decidió decirle a Austin Palao que la convocatoria había sido para su hermana, pues temía cómo reaccionaría ante la noticia.

“Tenía miedo de cómo ibas a reaccionar”, confesó Flavia durante el programa. La cantante reconoció que fue un error ocultar la verdad y prolongar la situación, ya que esa falta de sinceridad terminó afectando aún más la relación entre ambos.

Flavia Laos confesó el motivo tras su separación de Austin Palao. (Foto: Captura de YouTube / "MEGA Oficial")

La influencer también señaló que la relación ya atravesaba una etapa complicada. Afirmó que existían constantes discusiones y que sus personalidades eran muy diferentes, por lo que llegó a sentir que el vínculo se había vuelto “tóxico”. Por ello, consideró que lo mejor era tomar caminos separados.

“Siento que nuestras personalidades eran muy distintas. Había muchas peleas de por medio. Yo lo sentí como que tóxico”, reconoció la influencer durante la entrevista internacional.

Por su parte, Austin Palao respondió que ya conocía la situación y que únicamente esperaba que Flavia se sincerara con él. El modelo sostuvo que ambos debían enfrentar los problemas en equipo, aunque finalmente aceptó que la relación ya no avanzaba hacia el mismo objetivo.

Austin Palao y Flavia Laos mantienen una de las relaciones más sólidas de la escena peruana. (Foto: Instagram)

“Yo ya lo sabía. Simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme qué es lo que estaba pasando”, respondió Austin Palao.

Durante el reencuentro televisivo, ambos coincidieron en que hicieron esfuerzos por salvar el romance, pero las diferencias terminaron pesando más. La conversación fue uno de los momentos más comentados del reality, que reúne a antiguas parejas sentimentales para confrontar su pasado.