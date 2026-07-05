Flavia Laos confesó el motivo tras su separación de Austin Palao. (Foto: Captura de YouTube / "MEGA Oficial")
Flavia Laos confesó el motivo tras su separación de Austin Palao. (Foto: Captura de YouTube / "MEGA Oficial")
Por Redacción EC

Flavia Laos reveló por primera vez el verdadero motivo de su ruptura con Austin Palao, durante una conversación en el reality chileno “¿Volverías con tu ex?”. La actriz e influencer admitió que el final de la relación estuvo marcado por problemas de comunicación, diferencias personales y una decisión que no se atrevió a contarle a su entonces pareja.

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