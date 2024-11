La cantante y modelo Flavia Laos atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Soltera, enfocada en su vida personal y profesional, no deja de ser cortejada por algunos fans, entre ellos, futbolistas extranjeros que militan fuera del Perú, según confesó en una reciente entrevista.

En conversación con el diario Trome, la intérprete de “Afterparty” aseguró que hay deportistas “chocolates’ que le han escrito, pero ella prefiere no hacer caso a los mensajes porque no es su mundo.

“¿Sugar? No, me han escrito muchos peloteros, pero no contesto”, dijo Flavia. “Sí, ‘chocolates’, pero no de Perú, del extranjero, pero no les contesto porque no es el mundo en el que quiero estar”, añadió.

Asimismo, Flavia Laos también confesó cuál fue una de las mayores locuras de amor que hizo por una pareja. Según dijo, también es de comprar artículos de lujo y cosas bonitas para regalar.

“He viajado al exterior para conocer a una persona, esa fue mi locura de amor. También soy de comprar cosas de marcas, bonitas, y se las regalo. Me gusta hacer álbumes con fotos, a la antigua, aunque el último que regalé le pagué a mi prima para que me lo haga (risas)”, confirmó.