Una vieja herida del espectáculo peruano volvió a abrirse esta semana, luego de que el actor argentino Pablo Heredia confirmara públicamente que tuvo un romance con Flavia Laos, mientras aún mantenía una relación con la también actriz Ale Fuller, quien entonces era la mejor amiga de Laos.

Ante la controversia, Flavia Laos decidió dar su versión en una transmisión en vivo en TikTok, donde admitió su responsabilidad y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido, aunque negó haber sido la causante de la ruptura entre Heredia y Fuller. “Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Pero fue después que ellos terminaran” , afirmó.

Laos recordó que en esa etapa de su vida tenía apenas 20 años, mientras que Heredia, de 38, “sabía perfectamente lo que hacía”. “Yo era súper rebelde. Me la pasaba saliendo, tomando, no me juntaba con las amistades adecuadas . También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión”, sostuvo.

En un momento emotivo, Flavia relató cómo le confesó a Ale Fuller lo sucedido, cuando los rumores comenzaron a circular en el set de la telenovela. “Las dos lloramos muchísimo. Obviamente ella estaba súper mal y yo me sentía fatal. Le pedí disculpas . Aunque la amistad se rompió, ese fue el primer paso para repararla”, explicó.

Tras años de distanciamiento, Flavia y Ale lograron reconciliarse. Hoy, asegura, su vínculo es más fuerte que nunca. “Ahora ella y yo estamos increíble. No voy a dejar que un error del pasado friegue lo que he construido con mis amigas ”, expresó con emoción.

Finalmente, Laos pidió cerrar este capítulo. “Esto fue hace mucho tiempo. He cambiado, he aprendido. Ahora estoy enfocada en mi trabajo. Ya vendrá otro escándalo de otra persona y esto pasará. Así es el medio”, concluyó.