Conforme a los criterios de Saber más

Antes del lanzamiento oficial de su nuevo sencillo y video musical, Daddy Yankee compartió en Instagram una frase estimulante para el género: “Dicen que el reguetón está muerto. No le encuentro la lógica. Pero si es así, yo lo revivo esta noche”. Y eso hizo. En “Problema” condensó todos los insumos de lo urbano: versos sugestivos, ritmos pegajosos, coros repetitivos y una coreografía vigorosa que tuvo entre sus protagonistas a la peruana Flavia Laos.

LEE TAMBIÉN: Flavia Laos aparece en nuevo videoclip de Daddy Yankee y alborota las redes sociales

Dirigido por Marlon Peña y filmado en Miami, Estados Unidos, el potente videoclip de la nueva propuesta musical del ‘Big Boss’, ubicó a la actriz de éxitos televisivos como “Ven, baila, quinceañera” y “Princesas” en un escenario futurista y de alta moda. Su participación fue preponderante, con varias apariciones junto al elenco de baile y en solitario.

LEE TAMBIÉN: Flavia Laos se lanza como cantante y demuestra su talento con versión acústica

Esta no fue la primera colaboración de Laos Urbina en un videoclip. En marzo de 2018 grabó junto a Ivana Yturbe y Hossana Crysthal el audiovisual de “Si me ves con alguien, de Leslie Shaw. Aquella vez, el video fue publicado en la cuenta en YouTube de Leslie y a las pocas horas de ser difundido superó las 234 mil 900 visualizaciones, así como decenas de comentarios. Actualmente tiene más de 17 millones de vistas.

Convocatoria

¿Cómo llegó Flavia a formar parte del videoclip del máximo líder de la música urbana? Según narra la actriz, no tuvo que pasar pruebas engorrosas. Los videos y fotografías que comparte en sus redes sociales fueron decisivas para su elección.

“Llegué a la producción por medio de una amiga que conocí en Miami, Georgina Mazzeo, que había salido en el video de Ozuna y de Daddy Yankee anteriormente. Le preguntaron si conocía a alguien linda y al toque les pasó mi contacto. Y yo feliz por la oportunidad. No tuve que pasar cásting, aprobaron mi participación con solo ver las fotos que envié y las fotos de mi Instagram”, detalla la figura nacional.





El videoclip de “Problema” fue filmado en un estudio en Miami, Estados Unidos, durante dos días. Participaron decenas de bailarines y algunas modelos de diferentes partes del mundo.

“Teníamos que estar desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. esperando nuestro turno. Éramos varios chicos y chicas, y se dieron varios cambios de escenarios. Para mí nada fue problema porque estoy acostumbrada, era como grabar una telenovela”, destaca la actriz de 23 años.

Contrato de exclusividad

Las grabaciones del audiovisual se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad a fin de evitar que se filtre información. Para poder formar parte del proyecto, los responsables de la producción, así como bailarines y modelos tuvieron que firmar un contrato de exclusividad y confidencialidad.

“Durante las grabaciones, no se podía sacar celular, ni tomar fotos. De hecho te hacen firmar un contrato de exclusividad en el que te comprometes a no hablar de lo que está pasando. Daddy Yankee grababa delante mío, muy cerca de mí, pero no puede hablar con él porque cada quien estaba abocado al cien por ciento a lo suyo”, aclara Flavia.

“Fue una experiencia increíble, quedé satisfecha con el resultado y creo que ellos también quedaron satisfechos con mi trabajo, porque Marlon, que es el productor musical, me dijo que estaba feliz con mi participación y que me está considerando para otros proyectos”, subraya la artista nacional.

Actualmente el videoclip de “Problema” supera 14 millones de vistas y medio millón de ‘Me gusta’.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos fue atacada por mono que 'le robó' su arete en zoológico de Iquitos