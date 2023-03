Flavia Laos y Austin Palao son una de las parejas más mediáticas de Chollywood. Los jóvenes no han dejado de protagonizar titulares y más cuando se incrementaran las especulaciones sobre una posible ruptura. Las cámaras de “Magaly TV, la firme” volvieron a encender las alertas tras captar al modelo conversando muy de cerca con una mujer de identidad desconocida.

Sin embargo, aprovechando de estar en el set Magaly, la influencer sorprendió al revelar que se encontraba en la misma discoteca, pero no se los vio juntos en ningún momento.

“Hay que dejarlo que sea. No es chévere estar en una relación y que estés todo el día pegado a esa persona”, manifestó para justificar lo sucedido.

De esta forma, aclaró que ambos disfrutaron del evento, aunque estuvieron en diferentes partes del box.

“Hemos estado juntos, pero por partes. Es normal, a mí me encanta que no me estén molestando o estar con tu pareja todo el día”, comentó. Además, indicó que esto es algo que mantienen desde los inicios de su romance. “Desde que nos conocimos siempre ha sido así”, agregó.

“Es nuestro mejor momento, de verdad, pero no paramos mostrándolo, porque guardamos muchísimo y lo dejamos para la intimidad. (...) La verdad, es lindo, porque, cuando estás con una persona que vale la pena, como que te hace brillar y siento que él me da esa luz”, manifestó para sorpresa de todos.

Flavia Laos más enamorada que nunca de Austin Palao

Flavia Laos estuvo en el set de “Esto es guerra” como parte de las promociones para su nuevo sencillo con Handa.

La joven fue consultada por su romance con Austin Palao en medio de los rumores sobre una ruptura. Ante esto, señaló que prefieren mantener su relación lejos del foco mediático y que en privado demuestran cuánto se quieren y respetan.