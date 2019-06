Flavia Laos actuará en el cine junto al polémico Eduardo Yañez

Flavia Laos está concentrada en cumplir sus sueños y avanzar en su carrera artística y lo está logrando. La actriz y cantante viajó a España para unirse a las grabaciones de la película "El niño Dios", que se realizan en la ciudad de Soria.

Es así, que Flavia Laos compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que aparece junto a los actores mexicanos Eduardo Yañez y Ernesto Laguardia y otras reconocidas figuras del mundo actoral, disfrutando de una cena.

En las imágenes también aparece el actor y conductor de televisión Cristian Rivero, quien también forma parte del elenco, y quien ya había anunciado que estaba participando en este proyecto y se encuentra en el país europeo desde hace varias semanas.

Flavia Laos también compartió algunos videos en los que revela que interpretará a Olympia e indicó que está compartiendo roles con el polémico Eduardo Yáñez, quien será su padre en esta ficción que se estrenará en Semana Santa del próximo año.

"Seguimos grabando y no puedo dejar de mostrarles a mi padre: Herodes (indica enfocando a Eduardo Yañez)... Miren su traje por favor... y ese peinadito... ¡Muy chulo!", se le escucha decir a Flavia Laos en el clip que dura apenas unos segundos.

Flavia Laos se embarca en un nuevo proyecto cinematográfico junto a Eduardo Yañez. (@flavialaosu)

"El niño Dios" no es la primera película en la que participa Flavia Laos pues, dio el gran salto a la pantalla grande en la comedia romántica peruana "No me digas solterona", que fue producida por Big Bang Films.

En esta cinta, que se estrenó en 2018, Flavia Laos dio vida a Belén, una linda jovencita de 20 años con la que Alonso (Diego Carlos Seyfarth) le es infiel a Patricia (Patricia Barreto), la protagonista.