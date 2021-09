En una entrevista para el programa “En boca de todos”, Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al anunciar que no planea vivir en el Perú, y que en un futuro no tan lejano buscará residir en los Estados Unidos.

“Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos, probablemente comprometida podría ser, todavía no casada, y en Netflix lo decreto”, sostuvo la actriz de “Ven baila quinceañera”.

Laos también detalló que, desde que terminó su relación con Patricio Parodi, ha recibido varias propuestas de trabajo en el exterior, por lo que no podrá quedarse en el Perú.

“Algunas puertas se cierran, otras se abren, se me han abierto muchísimas oportunidades afuera y las voy a aprovechar”, señaló la modelo en el programa conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

Flavia Laos: "En cinco años me veo en Netflix, lo decreto"

Tras escuchar sus declaraciones, Ivana Yturbe elogió a la influencer y destacó el trabajo que viene realizando, como su aparición en los videoclips de famosos cantantes de reggaetón como Daddy Yankee y Wisin.

“Estoy segura que lo vas a lograr Fla’, porque ahí donde la ven, ella no cuenta lo que hace, no nos ilusiona con cosas que no van a pasar, pero, al final, mírenla, estuvo en el video de Daddy Yankee, así que pronto estará en Netflix”, acotó.

