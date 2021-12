Flavia Loas visitó el set de “En boca de todos” y fue consultada sobre su expareja Patricio Parodi, con quien se reencontró el fin de semana pasado en una reunión organizada por la familia del chico reality.

“Estamos super emocionados porque va a ser mujercita, vamos a engreírla... tengo fotos, pero no las subí, no quería que la gente piense mal. Yo fui ahí con las ganas de ver a Majo de saludarla, de disfrutarla y no hacer nada más”, dijo Flavia sobre su asistencia a la fiesta que se organizó para la hermana de Parodi.

Al ser consultada sobre cómo es su trato con su expareja Patricio Parodi, Flavia respondió: “Cordial, (más es mi relación) con toda su familia, sus hermanas son como hermanas para mí y no podía perdérmelo”, señaló.

En otro momento, un vidente sorprendió a Flavia luego que le dijera que se aproxima una reconciliación con el popular ‘Pato’. “Él todavía tiene sentimientos hacia ti”, le indicó generando su nerviosismo.

“Yo veo esa posibilidad nula porque, claramente, todos sabemos lo que está pasando”, sentenció Flavia Laos, en referencia a su presunto romance con Luciana Fuster. “Las cosas han cambiado, ya no hablamos, hemos cortado de raíz”, agregó.

Pancho Rodríguez, quien también estuvo como invitado en el set, le preguntó a Flavia qué era eso que está pasado con Patricio. “No quiero hablar de más... ustedes saben a lo que me refiero, él ahorita está con otra persona, entonces hay que respetarlo”, acotó.

Finalmente, Flavia Laos enfatizó que su relación con el integrante de “Esto es Guerra” era cosa del pasado. “Le tengo mucho cariño a su familia, pero de verdad no quiero recordarlo”, finalizó la modelo.

