Flavia Laos decidió retirarse los implantes de busto que tenía desde finales del 2016 para volver a su imagen natural. Así lo confirmó la propia actriz en una entrevista con "En boda de todos".

Luego de unas breves vacaciones en Europa, la joven protagonista de la telenovela "Ven, baila, quinceañera" decidió pasar por el quirófano, pero esta vez para hacer el procedimiento inverso al que se sometió a temprana edad.

"Me quité las 'bubis' porque me incomodaba mucho. Yo hago mucho deporte y aparte no me gustaba como se veía tanto (sic), era mucho para mi cuerpo. Esta soy yo, sin implantes", indicó en el programa de espectáculos de América Televisión.



EN VIDEO: Flavia Laos revela que se retiró implantes. (Fuente: América TV)

La artista de 21 años ya ha tenido oportunidad de lucir su nueva imagen. En un evento promocional organizado por un salón de belleza, donde estuvo en compañía del 'guerrero' Patricio Parodi, se le vio con su nuevo aspecto:

Flavia Laos y Patricio Parodi. (Foto: USI)

Meses atrás, también en un programa de TV de América, Flavia Laos habló abiertamente de su insatisfacción con la cirugía.

"Creo que me excedí con las 'bubis'. Creo que podría quitarme. No sé. Mucho para mi tamaño. Soy muy chiquita y cuando me pongo ropa pegada, me desespero. Eso es lo que me quitaría", declaró en aquella ocasión.

Actualmente, Flavia Laos se encuentra a la espera del estreno de "Te volveré a encontrar", telenovela protagonizada por Alondra García Miró que la vuelve a reunir con el elenco de "Ven, baila, quinceañera". Pablo Heredia, Mayra Goñi y Alessandra Füller son parte del reparto.