Flavia Laos habló sobre las polémicas declaraciones de su papá, Mario Laos, quien realizó una comparación entre Patricio Parodi y Austin Palao, expareja y actual novio de su hija, respectivamente.

La cantante e influencer fue entrevistada por ‘Estas en todas’, donde la reportera le consultó sobre las declaraciones de su padre, las cuales causaron controversia.

Laos comentó que se sorprendió por lo dicho por su padre, pero que respetaba la opinión de él porque es lo que sintió.

“Yo no sabía, sino le hubiera quitado el micro. Me sorprendió, yo no sabía que había declarado, pero, al final, si él se llevó bien con Austin desde un inicio hizo clic más rápido, normal”, señaló Flavia.

Tras su respuesta, la modelo fue consultada si en algún momento sintió que Patricio Parodi no mostraba interés por acercarse a su familia, como sí lo hacía ella.

“No, es que no hablaban tanto, no se veían tanto, no iba tanto a mi casa, en cambio Austin sí para todo el tiempo con ellos”, mencionó.

¿Qué fue lo dijo Mario Laos sobre Patricio Parodi y Austin Palao?

El padre de Flavia Laos asistió a la presentación de la canción de la cantante y fue entrevistado por el programa “Amor y fuego” en donde le preguntaron cómo veía la relación que tenía la influencer con Austin Palao.

“¿Ya le dio el visto bueno a Austin?”, preguntó la reportera. “Totalmente, desde que lo conocí. Nos entendimos desde el principio muy bien. Es una muy buena persona. Yo estoy muy contento por Flavia porque ha encontrado la persona idónea”, dijo Mario Laos en aquella oportunidad.

Por otro lado, el padre de Flavia Laos también se animó a hablar sobre cómo era su relación con la expareja de su hija, Patricio Parodi.

“Se aisló un poquito. A mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía. Pero no logré eso con Patricio. En cambio, con Austin fue como te digo como un clik. Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, finalizó Laos.