Flavia Laos viajó a Estados Unidos para asistir al Coachella 2022, evento musical que se realiza entre el viernes 15 de abril y el domingo 24 de abril.

La modelo peruana recurrió a sus redes sociales para evidenciar su experiencia en el evento internacional, pero no todo salió como ella lo esperaba.

Resulta que la expareja de Patricio Parodi perdió su pulsera VIP para escuchar a sus artistas favoritos y tuvo que regresar a su hotel.

“Me perdí todos los shows, acá andamos en el hotel porque pasó algo feo. Me salvó Luana (Barron), porque si ella no hubiera estado allí... Si preguntan si vi a Harry Styles o algo, no, nada. Ha sido un fail, fue mi culpa, pero pucha... Primera experiencia acá”, explicó Laos.

Flavia Laos en Coachella 2022

Pese a que no pudo ver a sus artistas favoritos, Flavia Laos aprovechó la ocasión para tomarse distintas fotografías en las instalaciones del Coachella.

Ella lució un atrevido look en su primer día. Ella optó por tener la cabellera suelta y usó un atuendo de dos piezas de color rosado.

