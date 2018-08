Flavia Laos y Patricio Parodi se besan: esto fue lo que dijeron después |VIDEO

Flavia Laos y Patricio Parodi se dieron un beso durante la más reciente entrega del programa "En boca de todos". Y aunque solo se trató de una improvisada escena actoral, esta no pasó desapercibida. Las especulaciones dieron pie a la posibilidad de una reconciliación entre la ex pareja.



La visita de la actriz a la secuencia de Parodi, "Pato al agua", sirvió de excusa para que volvieran a encontrarse luego de algún tiempo de estar distanciados.

Flavia y Laos y Patricio Parodi se besan. (Video: YouTube)

Después del beso, Flavia, en declaraciones a "América Espectáculos" reconoció que cometió errores durante sus salidas con Parodi. Dijo que se dejó influenciar por terceras personas.

“Era más chibola y me dejé llevar por otras personas, pero uno aprende con el tiempo”, manifestó la actriz de "Ven, baila, quinceañera".

Por otro lado, descartó que actualmente esté saliendo con alguien. Aclaró que está soltera y pidió que no la relacionen sentimentalmente con nadie.

Por su parte, Patricio señaló que su beso con Flavia fue un tema de actuación, sin embargo reconoció que, a diferencia de la popular actriz, se puso nervioso porque no tiene experiencia actuando.

“Todo fue en broma en realidad, fue parodia y obviamente, nervioso porque es algo nuevo para mí”, añadió.

Asimismo, reconoció que salió con Flavia durante algún tiempo, sin embargo aclaró que la relación no prosperó y descartó retomarla.

“La estimo, estimo a todas las personas que pude haber salido en alguna oportunidad. Por más que no converse con Flavia, igual le guardo respeto y cariño. Nunca llegamos a estar, sí salimos un tiempo, fue bonito mientras duró y si terminó es por algo. ¿Para qué vamos a forzar algo que no se dio? Se guardan los lindos recuerdos. Nunca voy a decir no a nada porque la vida te insiste para que lo hagas”, acotó.