Flavia Laos y Patricio Parodi volvieron al Perú luego de un romántico viaje a Colombia y en la que fue su primera entrevista en pareja contaron cómo decidieron darse una nueva oportunidad.

En entrevista con "En boca de todos", la actriz reconoció que fue el 'sketch' que grabaron para el programa (en el que se dieron un beso interpretando una escena de pareja) motivó el acercamiento que culminó en romance.

"Después de esa actuación, retomamos la conversación, empezamos a frecuentarnos más. Eso dio pie a que pase", declaró Laos, de 21 años.

Patricio Parodi, quien ingresó al set minutos después de que la actriz respondiera un test para una secuencia a cargo de Micheille Soifer, consideró que era imposible ocultar el romance por lo que en Instagram ambos compartieron fotografías y videos de su primer viaje en pareja.

Flavia Laos explicó que fue el 'guerrero' quien la sorprendió con los pasajes para el viaje, pues organizó todo para pedirle formalmente allí que sea su enamorada.

"Estoy enamorada. Hay muchas cosas que me gustan de él. Es muy preocupado por las cosas que quiere, tenemos muchas cosas en común, siempre me saca una sonrisa y es muy cariñoso", afirmó.

Por su parte, Patricio Parodi, quien se mostró incómodo cuando los panelistas de "En boca de todos" consideraron que se estaban mostrando muy fríos frente a las cámaras, dijo haber aprendido a guardarse algunas cosas para él y sus seres queridos.

"Yo no quiero generar este tipo de situaciones. Con Flavia soy 100% normal, pero en TV hay que ciertas cosas que puedan salir naturalmente y otras que no y no hay que forzarlas", declaró. Al referirse a las publicaciones que hace con su actual novia en Instagram dijo que eran parte de una relación normal.

"No se puede tapar el sol con un dedo. Es inevitable que nos hagamos los locos con la cantidad de seguidores que tengo y que nos pueden ver en la calle (...) Si me voy de viaje con mi pareja, me gusta plasmar los buenos momentos en videos y fotos", apuntó.