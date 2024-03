La actriz y cantante Flavia Laos no tuvo reparo en responder a las críticas por sus retoques estéticos y aseguró que ella puede hacer lo que desee con su cuerpo. Además, aseguró que le gusta que hablen de ella porque le da rating para su carrera.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la exprotagonista de “Ven, baila quinceañera” respondió a las críticas por sus retoques estéticos, a lo que no tuvo reparo en responder.

“A mí me encanta que escriban (en las redes sociales) porque me dan rating. Cada vez que me critican, para mí es lo máximo… No me molesta, es mi cara, mi cuerpo, mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera, si es que quiero, esta es mi cara. Yo sé que soy linda”, respondió.

Al ser consultada por si le incomodaba que la comparen con Sheyla Rojas, Flavia atinó a decir: “No, es una chica bien guapa”.

Por otro lado, Flavia Laos también se refirió al presunto vínculo que tiene con el empresario Omar Macchi, esto luego que se difundieran imágenes de los dos en la playa.

“A Omar Macchi lo conozco más de diez años y es como un hermano. Mi mamá estaba allí también, en la sombrilla”, señaló Laos, quien aseguró que se encuentra “solterísima y enamorada de su chamba”.