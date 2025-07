Flavia Laos celebró su cumpleaños 28 con una gran fiesta que no fue ajena a la polémica. Uno de los mensajes más resaltantes en sus publicaciones fue sobre su apariencia física, donde muchos han cuestionado que se hizo retoques estéticos. Al respecto, la modelo e influencer no tardó en responder.

A través de diversos videos en TikTok, Flavia Laos respondió a sus detractores con un video en el que se muestra sin maquillaje, dejando su rostro al descubierto y asegurando que no se ha hecho ninguna operación en la cara.

“Tienen que parar (de buscar) información de Chatgpt. Lo bueno es que no hay publicidad mala”, escribió, con sarcasmo, la también actriz. De esta manera, busca cerrar la polémica sobre un presunto retoque estético en el rostro.

Flavia Laos responde con su rostro al natural a quienes critican su apariencia física. (Foto: Captura de video)

En la publicación, Flavia Laos también aprovechó para enviarle un mensaje a los presentadores de televisión que suelen hacer comparaciones o hablan de su físico.

“La TV dice que me hice pómulos, agrandamiento de ojos, entre otras cosas que no me he hecho… Para colmo me diagnostican un desorden mental sin haber estudiado psicología”, respondió Laos.

Flavia Laos responde con su rostro al natural a quienes critican su apariencia física. (Foto: Captura de video)

Como se recuerda, Flavia Laos se convirtió en el centro de la polémica luego que se viralizara un video de su cumpleaños en el que se refiere de forma despectiva al pisco. “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m...?”, fue la frase que utilizó y que ha generado una gran controversia.