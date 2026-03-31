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Flavia Laos y Luciana Fuster se reconciliaron luego de años distanciadas por presunto problema de "códigos". (Foto: Composición Instagram)
Flavia Laos y Luciana Fuster se reconciliaron luego de años distanciadas por presunto problema de "códigos". (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

Flavia Laos sorprendió a todos al revelar detalles de su reconciliación con Luciana Fuster, con quien retomó la amistad tras varios años de distanciamiento. El esperado acercamiento ocurrió durante un viaje a Colombia, donde ambas coincidieron de manera inesperada.

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