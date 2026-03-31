Flavia Laos sorprendió a todos al revelar detalles de su reconciliación con Luciana Fuster, con quien retomó la amistad tras varios años de distanciamiento. El esperado acercamiento ocurrió durante un viaje a Colombia, donde ambas coincidieron de manera inesperada.

Según contó la actriz, su reencuentro se dio en el aeropuerto y, pese al pasado entre ambas, el saludo fue natural y sin tensiones. Según explicó, ninguna imaginó que ese momento marcaría el inicio de una nueva etapa en su relación.

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Tras ese primer contacto, decidieron compartir el traslado hacia su hotel, lo que permitió que conversaran con calma. Este espacio se convirtió en una oportunidad para aclarar los malentendidos que habían quedado pendientes durante años.

Luciana Fuster y Flavia Laos juntas otra vez en Colombia y sorprenden en redes con encuentro.

Flavia Laos reveló que ambas mantuvieron una conversación de aproximadamente cinco horas, en la que hablaron abiertamente sobre su distanciamiento. Incluso mencionó que compartieron una especie de “pijamada”.

“Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros. Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de cinco horas. Hicimos una ‘pijamada party’”, contó Laos.

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La influencer aseguró que este encuentro era necesario y que la reconciliación “se tenía que dar”. Además, destacó que lograron dejar atrás cualquier mala energía y que hoy sienten que han retomado una amistad sincera.

“Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos”, precisó.

Como se recuerda, Flavia Laos y Luciana Fuster protagonizaron un mediático distanciamiento a inicios de 2022, cuando la modelo inició una relación con Patricio Parodi, expareja de Laos. Esta situación generó polémica en redes sociales y fue señalada por algunos como una “falta de códigos”.