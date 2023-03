Flavia Laos tenía como meta llegar a estar en una de las producciones de Netflix, pues sabía que esto le ayudaría que pueda llegar a más personas, esto ha hecho que se convierta en una de las influencers peruanas más cotizadas, e incluso se podría decir de habla hispana, tras ganar premio en los People’s Choice Awards.

Sin embargo, nunca imaginamos en la manera que llegó a la plataforma de streamig. Flavia reveló que cuando le contactaron del programa reality “Too hot to handle”, no tenía idea alguna de lo que se trataba y solo aceptó ser parte del proyecto.

Pero lo que más sorprendió es que los creadores de “Too hot to handle” la llevaron con engaños a las islas de Turks & Caicos, lugar en el que se grabó la cuarta temporada del reality.

Flavia Laos reveló que le mintieron para que firme un contrato falso para ingresar al reality de Netflix

La influencer declaró al programa argentino de YouTube “República Z”, que le contactó un cazatalentos que reclutaba a los participantes vía redes sociales. Apenas le ohicieron esta propuesta Laos decidió arriesgarse e hizo el casting, aunque las preguntas que le hacían eran un poco incómodas.

“No te dicen nada hasta que compras tu pasaje y llegas a la isla. Yo me aventé así nomás. Sí, tenía miedo, pero no tenía nada que perder. Vino una chaperona y me llevaron hasta una cabaña. Yo dije: ‘¡Qué miedo!’. No te dejan ir con representante, me quitaron un mes y medio el teléfono”, señaló en el programa, donde sorprendió a los conductores.

“No sabía nada, te mienten. Te dicen que se llama “Wild love”, eso dice el contrato, (el cual) ni siquiera era el contrato real. No sé si la acabo de fregar (risas). Firmé, luego, un contrato con el nombre real. Cuando ya te iban a pagar, ahí te hacían firmar con el nombre real”, agregó.