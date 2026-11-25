Flavia Laos y Austin Palao protagonizaron un tenso enfrentamiento en el reality chileno “¿Volverías con tu ex? 2”. Durante una dinámica del programa, la actriz rompió en llanto al recordar los motivos de su separación y aseguró que el cantante interpretó como una infidelidad el abrazo que recibió del hermano de una amiga.

El episodio ocurrió cuando los participantes revisaban sus videos de casting. Laos recordó que durante su relación hubo escenas de celos y varias rupturas por situaciones que, según sostuvo, no consideraba graves.

“Para él eso fue lo peor, él pensó que le había sacado la vuelta. Me terminó mil veces” , manifestó frente a sus compañeros.

La actriz explicó que conocía desde hacía años al hermano de una amiga y que mantenía una relación de confianza con él. Según su relato, el joven la sujetó de la cintura durante una reunión en la casa de Palao, pero aseguró que el gesto no tuvo ninguna intención sentimental.

Laos también sostuvo que su expareja cuestionaba la ropa que usaba y sus vínculos con otras personas. Agregó que, en algunas ocasiones, cedió ante sus exigencias porque estaba enamorada.

Por su parte, Austin Palao rechazó parte de las declaraciones y afirmó que su expareja omitió detalles de lo ocurrido. El cantante señaló que Laos había regresado de un concierto en un estado que consideró inapropiado.

“Vino de un concierto un poco mareada. ¿Y las mentiras que has dicho desde que inició el reality? ¿Tú crees que a mí no me afectan?” , reclamó.

Palao también negó que la relación hubiera terminado tantas veces como afirmó la actriz y precisó que hubo tres rupturas. Según su versión, la última ocurrió después del episodio del abrazo. Laos respondió que aquella noche no había consumido alcohol.

La discusión tomó otro rumbo cuando el cantante mencionó una etapa personal de la actriz relacionada con el consumo de alcohol. Laos aseguró que había superado esa situación y cuestionó que su expareja la expusiera frente a las cámaras.

“Obviamente tuve un pasado, pero yo he salido de eso y he mejorado” , manifestó entre lágrimas. También le reclamó que retomara ese asunto durante sus discusiones.

Luis Mateucci, actual pareja de Laos, intervino para defenderla. El argentino contó que la actriz le había hablado sobre un tratamiento que recibió cuando era más joven por problemas vinculados al alcohol y calificó como un “golpe bajo” que Palao mencionara ese episodio.

El enfrentamiento continuó con acusaciones mutuas de manipulación y cuestionamientos sobre las versiones que ambos expusieron acerca de su relación.

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