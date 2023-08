La actriz y modelo Flavia Laos no tuvo reparos en recordar su breve paso por el reality “Esto es guerra”, donde no tuvo un buen desempeño y fue retirada en tan solo dos semanas. Durante una entrevista con Verónica Linares, la también influencer contó la verdad sobre su salida.

Según dijo Flavia Laos, ella no es buena en los juegos que se llevan a cabo en el programa, por lo que le costó mucho mantener el ritmo de competencia. “En ´Esto es guerra´ fue dos semanas, entré, vi que no es lo mío. Tengo patas cortas, no puedo hacer el salta, salta”, dijo.

“Yo he estado un ratito. Era muy polémico todo… Siempre quería probar, yo veía a los chicos, quería competir, pero no, no es lo mío”, agregó Flavia Laos.

Por otro lado, la intérprete de “Real Bitch” y “Ahora me llamas” destacó que vive un sueño al trabajar como influencer, ya que no se considera una trabajadora de oficina.

“Veo todo lo que he hecho, que es una trayectoria súper larga y ha sido como jugando una carrera que he construido, me gusta la verdad, no me veo haciendo otra cosa. Por ejemplo, no me veo en oficina jajaja sería un desastre, llegaría tarde, me quedaría dormida, no hay forma”, señaló Laos.

Como se recuerda, Flavia Laos atraviesa un buen momento en su carrera profesional y no solo es considerada una de las influencers más solicitadas de la región, sino que también apuesta por otras facetas como la música y la actuación.

