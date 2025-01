Flavia Laos regresó a Perú tras una larga travesía por diversas ciudades del mundo, incluido Los Ángeles, en Estados Unidos, donde conoció a quien sería su actual pareja, el doctor Robert Dorfman, un reconocido cirujano plástico de famosos de Hollywood.

En una breve entrevista con “Amor y Fuego”, la influencer peruana aseguró que el enamoramiento surgió de forma espontánea. “No me lo esperé, las cosas lindas de la vida llegan inesperadamente”, aseguró.

Según contó la modelo peruana, ella conoció al doctor Robert Dorfman hace mucho tiempo; sin embargo, en aquella oportunidad ella tenía una relación. Tiempo después, se reencontraron cuando fue a su consultorio a practicarse un tratamiento en el rostro. “Ahí hicimos el clic, todo empezó con una aguja en mi cara”, dijo, entre risas.

“Lo conocí hace tiempo, pero no se pudo dar nada porque estaba en una relación, fue una ‘hola y chau’. Me invitó a su clínica, pero nunca pude ir. Me lo encontré este año en su consultorio por obra del destino, las manifestaciones funcionaron, y conectamos súper bien y planeó este viaje de año nuevo súper lindo... muy mágico de verdad, volvería, un sueño”, contó Flavia Laos.

“Nos estamos conociendo y lo posteé porque estaba pasando un momento especial con él, es una persona especial. Todavía no me ha pedido para que sea su enamorada, recién estamos conociéndonos, me quedé en su casa en los ángeles, conocí a su familia. Es a distancia y eso no lo he vivido, es la primera vez”, añadió.

Finalmente, Flavia Laos no descartó mudarse a Los Ángeles, ya que tiene algunas oportunidades laborales allá. Además, dijo que cuando se despidió de Robert Dorfman le prometió que la visitaría en Lima.

