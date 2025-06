Flavia Laos enfrenta una nueva polémica en su vida y es que se ha visto envuelta en las declaraciones que Pablo Heredia dará en “El valor de la verdad”, donde contará detalles del romance que vivieron, el mismo que habían mantenido en reserva hasta hace poco.

Según indicó la actriz e influencer, la participación del actor argentino, con quien compartió roles en la novela “Ven, baila quinceañera”, está motivada por el dinero, ya que podría llevarse hasta 50 mil soles de premio.

Al ser consultada por cómo toma las declaraciones de Pablo Heredia en el programa de Beto Ortiz y por cuál sería la motivación del argentino, Laos aclaró que es el principal motor es el dinero.

“Por plata, pues. Él se sentó porque le están pagando. Miren el programa porque hay sorpresas”, dijo Laos.

Pablo Heredia reveló cómo inició su relación con Flavia Laos en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Asimismo, en diálogo con la prensa, Flavia Laos fue contundente al aclarar que ella jamás interfirió en la relación de su amiga Alessandra Fuller y Pablo Heredia, tema que será mencionado en “El valor de la verdad”.

“Yo le conté a Ale (Alessandra Fuller) cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale. Estoy segura de eso”, explicó Laos.