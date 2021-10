Flavia Laos habló sobre su expareja Patricio Parodi, quien fue captado en la celebración de su cumpleaños junto a una misteriosa mujer muy parecida a Luciana Fuster. Tras estas imágenes, los rumores de un romance entre los integrantes de “Esto es Guerra” empiezan a sonar más fuertes.

Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, la actriz señaló que las imágenes se ven borrosas; sin embargo, resaltó que entre los amigos existen los “códigos”.

“Ella dijo que hay códigos, ¿no? Si es que ella fue pucha, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da mil vueltas, así que no sé. Yo he visto algo borroso ahí”, sostuvo ante una posible presencia de Luciana en la casa de Parodi.

La recordada actriz de “Ven, baila, quinceañera” se sinceró y dijo que le parecía raro que Patricio y Luciana tengan algo más que una amistad, pues si fuera el caso no sería algo que nació recientemente.

“Es más la ha jalado a la radio, la ha jalado al canal, así que sería muy raro que de la nada nazca algo, ¿no? O sea, como que es algo de la nada, poco creíble porque si a ti te gusta alguien le echas lente hace tiempo, ¿no?”, señaló.

La también modelo recordó que cuando ella le preguntó a Patricio por los rumores, él negó que exista algo entre Luciana y él.

“Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté si en verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no”, declaró para las cámaras de “Peluchín” y Gigi Mitre. “Me dijo esto, literal. Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma”, añadió.

Por otro lado, la guapa actriz aseguró que ya está en “otra etapa de su vida” y descarta cualquier reconciliación con Patricio. “Yo estoy haciendo mi vida por otro lado”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo. Video: En Boca de Todos null