Flavia Laos sorprendió al revelar que retomó su amistad con Luciana Fuster, luego de un distanciamiento que generó comentarios en redes sociales y en la prensa de espectáculos. La actriz contó que el acercamiento se dio durante un reciente viaje a Colombia, donde coincidieron de manera imprevista.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Laos explicó que el encuentro se produjo en un aeropuerto y que, pese a los antecedentes, el saludo fluyó con naturalidad. “Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros”, afirmó, al referirse a la reacción que generó este acercamiento.

Según detalló, ambas decidieron continuar juntas el trayecto hasta su hospedaje, lo que permitió un espacio para conversar con calma. “Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party”, relató.

Un malentendido superado

La actriz señaló que este diálogo fue clave para dejar atrás las diferencias que habían marcado su relación. En ese sentido, consideró que el distanciamiento respondió a una confusión entre ambas. “Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos”, sostuvo.

Finalmente, Laos expresó que este reencuentro era algo que, en su opinión, debía ocurrir. “Ese amiste se tenía que dar”, comentó, dando a entender que ambas estaban dispuestas a cerrar ese capítulo.

Con esta reconciliación, las figuras del espectáculo ponen fin a una etapa de tensión y retoman un vínculo que, según sus propias palabras, vuelve a construirse sobre la confianza y la cercanía.