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Luciana Fuster y Flavia Laos lucen juntas durante concierto en Colombia. (Fotos: Instagram / Luciana - Flavia)
Luciana Fuster y Flavia Laos lucen juntas durante concierto en Colombia. (Fotos: Instagram / Luciana - Flavia)
Por Redacción EC

Flavia Laos sorprendió al revelar que retomó su amistad con Luciana Fuster, luego de un distanciamiento que generó comentarios en redes sociales y en la prensa de espectáculos. La actriz contó que el acercamiento se dio durante un reciente viaje a Colombia, donde coincidieron de manera imprevista.

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