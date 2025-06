La presencia de Pablo Heredia en “El valor de la verdad” ha traído consigo una gran ola de críticas para varios personajes de la farándula, entre ellos, Flavia Laos, quien recientemente confesó durante un live de TikTok que mantuvo un romance con el actor argentino y expareja de su amiga Ale Fuller. Ante esto, la actriz y cantante ha sido centro de críticas.

Y es que muchas personas en redes sociales no solo cuestionan que tuvo una relación con el ex de su amiga, sino también recordaron el triángulo amoroso que Laos protagonizó con Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Como se recuerda, poco después que Flavia Laos terminó con Patricio Parodi, Luciana Fuster, en aquel entonces amiga de Flavia, empezó a salir con el chico reality. En aquella oportunidad, la Miss Grand International aseguró que “hay códigos”; sin embargo, poco después confirmó su romance con el ‘Pato’.

Ahora, Flavia Laos se ha convertido en el centro de la atención tras confirmar que mantuvo un romance con Pablo Heredia. Diversos usuarios de redes sociales han recordado la polémica con Luciana Fuster y Laos no ha tardado en responder.

“Y le decía a Luciana que no tenía códigos y está Flavia salió peor, se metió con el ex de la amiga que es la Fuller”, es el comentario de un usuario de TikTok al que Flavia Laos respondió.

“Yo no dije que ella no tenía códigos… ella dijo que los tenía y ahí la gente salió a atacar sola, fue presa de sus propias palabras”, replicó Laos, haciendo hincapié en que no fue ella quien habló de los códigos.

Este es uno de los comentarios que respondió Flavia Laos en TikTok. (Foto: Captura de pantalla)

En otro comentario, Flavia Laos confiesa que habló con Alessandra Fuller de la situación y decidieron mantener su romance con Pablo Heredia en privado. Además, descartó haber negado dicha situación.

“¿Dónde salgo negando algo? Simplemente evadía el tema. Tanto Ale como yo hablamos en privado y quedamos en mantenerlo así. Porque tendría yo que dar explicaciones al mundo cuando la conversación que tenía que tener con la única persona que me importaba es Ale. Ahora si ya es público porque Pablo decidió contarlo, entonces salgo a contar las cosas como pasaron. Ya pasó mucho tiempo, aprendí de eso y seguiré adelante siendo mi mejor versión”, escribió.