Flavia López es una conocida participante de "Esto es guerra". (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Flavia López provocó una escena inusual en el reciente programa de “Esto es guerra”, donde la ‘combatiente’ respondió que 2x2 es 8 con total seguridad y quedó en evidencia que las matemáticas no son lo suyo. Este hecho generó diversas reacciones entre sus compañeros y redes sociales.

