Tras varios días de rumores, Flor Ortola salió al frente para aclarar las imágenes donde se le ve junto al futbolista Pablo Ceppelini, volante del equipo Alianza Lima. Al respecto, la modelo aseguró que solo tiene amigos en común.
En medio de las especulaciones en redes sociales y la viralización de imágenes de ambos en una discoteca, la modelo descartó que exista una relación sentimental con el futbolista uruguayo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
LEE: Said Palao revela la fecha en la que planea tener un hijo con Alejandra Baigorria
Según explicó Ortola, su encuentro con Pablo Ceppelini en una discoteca se dio porque coincidieron en una reunión a la que asistieron amigos en común.
“Tenemos amigos en común, nada más”, dijo Flor Ortola, marcando distancia del futbolista y negando que mantengan una relación sentimental.
“Lo único que tenemos en común es la amistad con varias personas, no pasó nada fuera de lo común en esa noche”, agregó.
MÁS INFORMACIÓN: Suheyn Cipriani en “El valor de la verdad”: la reina de belleza marcada por el abuso
Asimismo, Flor Ortola respondió a los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en una relación. “Me daría asco ser la otra… Prefiero marcar distancia de los conflictos que no me corresponden”, aclaró.
Cabe resaltar que el jugador Pablo Ceppelini ha preferido no pronunciarse al respecto de su aparición en programas de espectáculos; sin embargo, si ha sido blanco de críticas por su desempeño en el club Alianza Lima.
TE PUEDE INTERESAR
- “El valor de la verdad”: Suheyn Cipriani revela que Jefferson Farfán la invitó a una parrillada
- Leonard León estalla en vivo tras preguntas sobre Karla Tarazona: “¿Por qué me preguntas eso?”
- ‘Majo con sabor’ aviva rumores de una posible reconciliación con Gino Assereto
- Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva su anillo de compromiso
- Onelia Molina confirma reconciliación con Mario Irivarren: “Yo lo amo”
Contenido sugerido
Contenido GEC