Flor Ortola se pronuncia sobre imágenes en fiesta con futbolista de Alianza Lima. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

Tras varios días de rumores, salió al frente para aclarar las imágenes donde se le ve junto al futbolista , volante del equipo Alianza Lima. Al respecto, la modelo aseguró que solo tiene amigos en común.

En medio de las especulaciones en redes sociales y la viralización de imágenes de ambos en una discoteca, la modelo descartó que exista una relación sentimental con el futbolista uruguayo.

Fernanda Huapaya
Según explicó Ortola, su encuentro con Pablo Ceppelini en una discoteca se dio porque coincidieron en una reunión a la que asistieron amigos en común.

Flor Ortola se pronuncia sobre imágenes en fiesta con futbolista de Alianza Lima. (Foto: Captura de video)

“Tenemos amigos en común, nada más”, dijo Flor Ortola, marcando distancia del futbolista y negando que mantengan una relación sentimental.

“Lo único que tenemos en común es la amistad con varias personas, no pasó nada fuera de lo común en esa noche”, agregó.

Asimismo, Flor Ortola respondió a los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en una relación. “Me daría asco ser la otra… Prefiero marcar distancia de los conflictos que no me corresponden”, aclaró.

Flor Ortola se pronuncia sobre imágenes en fiesta con futbolista de Alianza Lima. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que el jugador Pablo Ceppelini ha preferido no pronunciarse al respecto de su aparición en programas de espectáculos; sin embargo, si ha sido blanco de críticas por su desempeño en el club Alianza Lima.

