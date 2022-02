Flor Polo celebró su cumpleaños sin Néstor Villanueva: “Que viva la soltería”

Flor Polo celebró su cumpleaños este fin de semana y decidió realizar una íntima reunión con su círculo más cercano, pero no incluyó a Néstor Villanueva, el padre de sus hijos.

La artista recurrió a sus redes sociales para compartir fotografías de su fiesta de cumpleaños, donde lució un ceñido vestido rosado.

Sin embargo, la hija de Susy Díaz no contó con que el programa “Instarándula” difundiera un video, donde ella gritó su soltería.

En el video se logró observar que ‘Florcita’ estaba soplando su vela de cumpleaños y al terminar gritó: “¡Que viva la soltería!”.

‘Florcita’ Polo confirmó el fin de su matrimonio

Hace tres semanas, ‘Florcita’ Polo difundió en sus redes sociales un comunicado en el que confirmó el fin de su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva, luego de 12 años juntos y con dos pequeños hijos.

“Durante semanas se ha especulado sobre el fin de mi matrimonio con el señor Néstor Villanueva. En este lapso también he decidido no pronunciarme por respeto a mí aún esposo, nuestras familias y en especial a mis menores hijos a los cuales de ambas partes siempre nos preocupa por su bienestar físico y mental”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

La hija de Susy Díaz enfatizó que con su comunicado reafirma las declaraciones que brindó días atrás Néstor. “El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación”, enfatizó.

“Mis hijos son los más importante en estos momentos y por ellos he tomado esta decisión. La prensa y público en general saben que me he mantenido activa trabajando porque soy una mujer independiente y así me verán siempre”, acotó.

