El cantante Néstor Villanueva fue demandado por su pareja, la mediática Flor Polo, quien le exigió el pago de S/ 17 000 por devengados, esto luego de no presentarse a su audiencia por violencia psicológica.

Mediante una entrevista con “América Hoy”, la representante legal de Polo aseguró que Villanueva pretende dilatar el proceso legal impuesto por su cliente.

“Como él no ha presentado los documentos, lo que le solicitaba el juez, nosotros hemos presentado que se declare no a lugar su solicitud y hemos presentado la propuesta de devengados, que hace una liquidación de 17 mil soles”, dijo.

Ante lo mencionado por la abogada, el cantante se mostró sorprendido e indignado por la demanda de su exesposa, con quien tiene 2 hijos pequeños.

“Se golpean el pecho y hacen este daño. No puedes amar a Dios y haciendo daño al prójimo, a los propios hijos. No quiero imaginarme que hacen todo esto con el fin de salir en televisión”, comentó.

Tras ello, el artista complementó: “Hoy en día tengo un montón de denuncias por la misma persona. Esa gente no va parar hasta verme preso, preso por algo que no he cometido”.